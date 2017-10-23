Роман Заставний розповів, що чекає тернопільський архів

Тернопільський архів отримав гроші на своє завершення. За сприяння народних депутатів з Тернопільщини уряд виділив потрібні кошти на добудову споруди. Як зазначив народний депутат Роман Заставний, кінцеві документи на фінансування об’єкту зараз на перевірці в Мінрегіонбуді.

«Після завершення перевірки Кабмін підпише постанову про виділення з резервного фонду 26 млн.грн. на архів», – каже парламентар.

Нардеп запевняє, цих грошей вистачить, щоб завершити внутрішній ремонт і поставити крапку в історії будівництва тернопільського архіву:

«Залишається виконати будівельну частину робіт, вартістю 6-7 млн.грн., а ще закупити обладнання, змонтувати стелажі та облаштувати робочі місця для працівників архіву, які вже просто втомилися мріяти про це».

Роман Заставний каже, вже два покоління виросли в очікуванні, що архів все таки переїде в нове приміщення, де їм буде зручно працювати. Також це буде зручно для тернополян – вони зможуть швидко, зручно отримувати в установі необхідні їм документи.

В той же час нардеп знає, завершення архіву буде лакмусовим папірцем для тернопільської влади на здатність втілювати такі інфраструктурні проекти.

«Це виклик для Тернопільської облдержадміністрації, як за такий короткий період часу завершити всі роботи, передбачені кошторисною документацією. Але проведено консультації, і думаю, що керівництво області справиться достойно з цим завданням. Голова ОДА Степан Барна особисто контролює цю ситуацію, відстежує кожен крок, починаючи з документації, завершуючи, припускаю, надалі щотижневим звітом по роботах».

Додамо, будують тернопільський архів із 1991 року. За цей час були навіть його проміжні відкриття. Проте внутрішні роботи в будівлі не виконані до сьогодні.