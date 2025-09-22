COVID-19 та ГРВІ на Тернопільщині: зростання випадків серед дітей і школярів

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує про результати моніторингу епідситуації щодо захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 станом на 22 вересня 2025 року.

Загальна кількість випадків захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів становила 398,4 випадків на 100 тисяч населення (4058 осіб захворіло). У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається збільшення випадків захворювання на ГРВІ на 18,6% — 4058 випадків проти 3420.

Захворюваність серед дітей та школярів

Серед усіх хворих на ГРВІ питома вага дітей становить 53,9% (2189 осіб), з них 63,9% — школярі (1398 осіб). У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається значне збільшення випадків захворювання серед дітей — на 30,5%, а серед школярів — на 48,9%.

Госпіталізації та COVID-19

За звітний тиждень госпіталізовано 162 особи, з яких 83 — діти. Кількість госпіталізованих зменшилась на 17,8% порівняно з попереднім тижнем. Водночас за тиждень зареєстровано 315 випадків COVID-19, що складає 7,8% від загальної кількості всіх захворілих на ГРВІ. Це на 30,5% менше, ніж на попередньому тижні (315 випадків проти 453).

Серед лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей становить 25,1% (79 випадків).

Рекомендації для населення

Враховуючи поточну епідситуацію, медики наголошують на важливості профілактичних заходів, зокрема вакцинації. Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною, і для її отримання достатньо звернутися до сімейного лікаря чи найближчого закладу охорони здоров’я.

Важливість вакцинації

Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від захворювань, і медичні працівники закликають мешканців Тернопільської області не зволікати з щепленнями, аби забезпечити свою безпеку та безпеку своїх близьких.

Як не допустити ускладнень від ГРВІ та COVID-19 цієї осені?

