Дрони атакували Москву. Горить найбільший НПЗ міста
Зранку 16 червня безпілотники атакували Москву — на найбільшому нафтопереробному заводі міста сталася пожежа.
Про це повідомляють Telegram-канали і мер Москви Сергій Собянін.
Як зазначається, Московський НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці росії й області у бензині. Він розташований за близько 15 кілометрів від Кремля. Повідомляється, що в Москві досі не оголосили повітряну тривогу.
Тим часом мер Москви Сергій Собянін писав, що над російською столицею за час атаки було збито понад 60 дронів.
Місцеві московські Telegram-канали повідомляють, що в аеропорту «Внуково» і «Шеремєтьєво» в околицях міста ввели план «килим».