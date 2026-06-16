Дрони атакували Москву. Горить найбільший НПЗ міста

Зранку 16 червня безпілотники атакували Москву — на найбільшому нафтопереробному заводі міста сталася пожежа.

Про це повідомляють Telegram-канали і мер Москви Сергій Собянін.

Як зазначається, Московський НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці росії й області у бензині. Він розташований за близько 15 кілометрів від Кремля. Повідомляється, що в Москві досі не оголосили повітряну тривогу.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін писав, що над російською столицею за час атаки було збито понад 60 дронів.

Місцеві московські Telegram-канали повідомляють, що в аеропорту «Внуково» і «Шеремєтьєво» в околицях міста ввели план «килим».