17:04 | 12.07.2021
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Тернопільщина 

Селеві потоки та зсув ґрунту: синоптики попередили про небезпеку

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У гірських районах Львівщини, Тернопільщини та на Закарпатті можливі сильні грози.

У гірських притоках Дністра в Львівській та Івано-Франківській областях та у верхів’ях та малих водотоках річок Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води. Через це синоптики оголосили про перший рівень небезпеки. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр. 

Підйом рівня води очікується 12-13 липня. 

“У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту”, – йдеться у повідомленні. 

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