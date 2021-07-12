Селеві потоки та зсув ґрунту: синоптики попередили про небезпеку

У гірських районах Львівщини, Тернопільщини та на Закарпатті можливі сильні грози.

У гірських притоках Дністра в Львівській та Івано-Франківській областях та у верхів’ях та малих водотоках річок Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води. Через це синоптики оголосили про перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Підйом рівня води очікується 12-13 липня.

“У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту”, – йдеться у повідомленні.