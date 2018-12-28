“Книжкове Тернопілля 2018” — Частина 2/3. Дитяча і перекладна література

На книжковій мапі України Тернопіль, хоча й не столиця, але і далеко не провінція. З року в рік уми і пера тернопільських (у якнайширшому трактуванні) авторів, як і цехи тернопільських видавництв, творять чимало вартісних книжок. Щоби краще зрозуміти, що являє собою літературна індустрія регіону (її спектр і масштаб), ми вирішили зібрати інформацію про видання пов’язані з Тернополем і краєм (та його мешканцями), що вийшли друком у 2018 році.

У другій частині представлено два магістральні напрями книжкової галузі: перекладна і дитяча література. Вони не перетинаються у зібраній тут книжковій “двадцятці”, водночас дитячої перекладної літератури також видано чимало, про що кількома словами згадаємо у цьому вступному коментарі нижче.

Вражає список мов, з яких робилися перекладали: норвезька, ісландська, шведська, китайська, фарсі, польська, англійська, литовська, латвійська, словацька, македонська, російська. Майже всі представлені перекладні книжки — тернопільських видавництв, частину перекладів здійснено також місцевими перекладачами. Дехто навіть встиг написати власну книжку про роботу перекладача (більше про неї — у наступній, третій, частині “Книжкового Тернопілля”). З іншого боку, той факт, що лише невелика частина перекладів здійснена тлумачами-тернополянами, свідчить про недостатність локальних перекладацьких ресурсів, а також про відповідну репутацію видавництв Тернополя, співпрацювати з якими не гребують й добре знані та досвідчені перекладачі (а також автори та ілюстратори) з-за меж нашого регіону.

У 2018 році Тернопіль підтвердив свій статус фантастичного — у літературному сенсі — міста. І, в першу чергу, саме завдяки перекладній фантастиці, яка представлена майже у всіх її різновидах і піджанрах: наукова, гумористична, соціальна фантастика, космоопера, кіберпанк, фентезі, постапокаліптика тощо. Передусім класика, але є й новинки. Окрім згаданих нижче, цьогоріч вийшли також романи Кліффорда Сімака “Місто” та “Час — найпростіша річ”, Волтера Міллера-молодшого “Кантата за Лейбовіцем”.

Аграрна Тернопільщина поступово стає плідною нивою і для детективної літератури. За останні кілька років видано не менше як три десятки детективів — як місцевих, так і зарубіжних авторів. Із останніх — Ієн Флемінґ та Джеймс Чейз. В дещо несподіваній іпостасі — авторів-детективістів — постали перед українським читачем Роджер Желязни (“Ніч у самотньому жовтні”) і Рей Бредбері (“Нехай усі уб’ють Констанс”, “Смерть — діло самотнє” та “Цвинтар для божевільних”).

Помітним є тернопільський слід і у виданні перекладної поезії. Подиву гідне вікове різноманіття представлених тут поетів: від авторів, які жили ще до Нової ери та у Середні віки — до наших сучасників.

Дитяча література — це те, що українці купували й далі купують чи не найбільше. Власних дитячих письменників Тернопіллю не бракує, тож саме до їхніх книжок ми хотіли би привернути головну читацьку увагу. Що ж до перекладної дитячої літератури виданої цьогоріч у Тернополі, то варто згадати продовження серії книжок Свена Нордквіста про дідуся Петсона і кота Фіндуса (“З Фіндусом цілий рік”, “Як дідусь шукав капелюха”), книжки Редьярда Кіплінґа (“Теґумай і Тафі. Як вигадали абетку”, “Теґумай і Тафі. Як написали найпершого листа”), а також “Драконарій” Едіт Несбіт, “Подвійну гру” і “Дівчата запізнюються” Джаклін Вілсон (останні три, до речі, проілюстровані малюнками тернопільської мисткині Ганни Осадко).

Нагадаємо, у першій частині йдеться про художню літературу. Укладена збірка не претендує на повноту і довершеність, але сподіваємось, що цікавою вона буде навіть досвідченим книгоманам.

Частина 2/3.

Перекладна література

Тур Гейєрдал. Експедиція Кон-тікі /Переклад з норвезької Наталі Іваничук — Крок, 356 с.

1947-й рік. П’ятеро сміливих чоловіків стали під вітрило примітивного плота під назвою «Кон-Тікі», щоб довести неможливе: древні люди були сміливішими за нас, а їхні плоти — не такими вже й примітивними. Чоловіки пропливли за 101 день 6980 кілометрів і з Південної Америки дісталися Полінезії. У книжці «Експедиція Кон-Тікі» оповідається про силу людини, її любов до інших людей, і про неупередженість, котрої нам бракує сьогодні. Поштовхом до цієї вилазки стали знахідки ще геть молодого Тура Геєрдала 1932 року під час його перших відвідин Полінезії, про що він розповів у книжці «Фату-Хіва. Назад до природи» (український переклад якої також видано у Тернополі роком раніше) .

Серія перекладної поезії видавництва «Крок»

Продовження серії видань сучасної іноземної поезії. 2018 року вийшли друком ще 11 книжок європейських авторів: Ерлінґ Кіттельсен “Вірш як місто” (Норвегія), Бронка Новіцька “Нагодувати камінь” (Польща), Раян Ван Вінкл “Добра темрява” (Шотландія), Марюс Бурокас “Найменші речі” (Литва), Крістіан Ґуттесен “Ложки-виделки” (Ісландія), Ерік Шімшік “Чабайська ковбаса та інші копченості” (Словаччина), Юріс Хелдс “Потай” (Латвія), Марія Ференчугова “Імунітет” (Словаччина), Ґоко Здравескі “Тіло все пам’ятає” (Македонія), Дмітрій Кузьмін “Ковдри не передбачені” (Росія).

Зараз серія налічує три десятки книжок. Вирізняється оригінальним дизайном обкладинок.

Фірдоусі. Шах-наме. Кн.2 /переклад Миколи Ільницького — НК-Богдан, 224 с.

Продовження однієї з найкращих українських книжкових серій останнього десятиліття — “Скарби Сходу”. Поема Абулькасима Фірдоусі «Шах-наме» — епопея іранського народу і вершинне явище світової літератури. Вона охоплює період правління п’ятдесяти легендарних шахів Ірану і поділяється на міфологічну, героїчну та історичну частини. Поет з великою майстерністю поєднав народні перекази та історичні свідчення багатьох джерел. Окрім цікавих сюжетів, поема знайомить сучасного читача з основами зороастрійського релігійного світогляду, в основі якого — боротьба світлих і темних сил, добра і зла, ідеали високої моралі та справедливості.

Мейхуа. Китайська лірика: збірка віршів /переклад Олени Гамурар — Підручники і посібники, 192 с.

У поетичну збірку “Мейхуа” увійшли класичні вірші китайських поетів, починаючи від епохи Войовничого царства Джаньґо (V ст. до н.е.), великий акцент зроблено на поезії періоду династії Тан (VII – поч. X ст.), й закінчуючи ХІХ століттям. Це зразки китайської лірики, яка розповідає про людські стосунки, почуття, життя, побут та відпочинок простих людей і аристократії, описує любов людей до природи та своєї рідної країни, філософські роздуми на теми життя та смерті, війни та миру, моральних цінностей.

Ієн Флемінг. Казино Руаяль /переклад Олексія Антомонова — НК-Богдан, 200 с.

Перша книга Флемінга про агента британської розвідки з двома нулями. Написана ще за життя Сталіна, коли Британія усе ще правила світом, а Єлизавета була ще тільки принцесою. У розпалі Холодна війна, де бої ведуться на невидимих фронтах агентами ворогуючих і конкуруючих розвідслужб. Інколи й за картярським столом. МІ6, ЦРУ, СМЕРШ. Казино, бакара і чирвова дама. Переграти агента з двома нулями під силу тільки подвійному агенту подвійній агентці.

Пйотр Черський. Отець відходить /переклад Юрія Матевощука — Крок, 112 с.

Це книжка про Івана Павла ІІ — «Польського Папу Римського» — міні-роман про так зване покоління «J.P. II». Образ польського суспільства у Кракові зіставлено з образом медіа — всюдисущі телевізійні станції, Марші Мовчання, Матчі Спокою, Чорний Інтернет та багато інших колективних акцій. 1 квітня 2005 року (в переддень смерті Івана Павла ІІ) головний герой твору прибуває на стипендію до найбільш любленого міста усіх поляків і, ніби Одіссей, мандрує краківськими помешканнями і переповненими кнайпами, розмовляючи з представниками місцевої молодої інтеліґенції, а інколи молоддю з інших міст та країн, про Папу Римського, обговорюючи те, що давно відомо та порушуючи так звані «білі плями» — теми, які не рекомендується обговорювати. Він стає учасником різноманітних подій та опісля критично змальовує медійний візерунок суспільства, яке стає свідком того, як на екранах, моніторах, у слухавці на живо вмирає Отець.

Ерік Джонсон і співавтори. Психологія і християнство: П’ять поглядів /переклад Надійки Гербіш — видавець А.В.Паливода, 328 с.

Книга-полеміка науковців-християн, в якій кожен із представників п’яти різних напрямків психології (теорії рівнів пояснення, інтеграції, трансформації, християнської психології та біблійного консультування) по черзі розкриває сутність своєї школи, залишаючи місце для критики з боку опонентів, аргументовано відгукується про їхні позиції, даючи можливість читачам самостійно зважувати усі “за” і “проти” й робити власні висновки.

Ден Сіммонс. Ендіміон /переклад Галини Михайловської — НК-Богдан, 544 с.

Продовження науково-фантастичної саги, започаткованої романами “Гіперіон” та “Падіння Гіперіона”. Ця дивовижна, багатогранна розповідь про далеке майбутнє принесла автору визнання у жанрі наукової фантастики (Премія Локус, 1990, Премія Ґюґо, 1990). «Ендіміон» — це історія про кохання і пам’ять, тріумф і терор. Це Всесвіт, де переплітаються технологічні досягнення, дивовижі та небезпека. Жорстка наукова фантастика, з елементами космоопери, кіберпанку і соціальної фантастики.

Дуґлас Адамс. Бувайте та дякуємо за рибу /переклад Олексія Антомонова — НК-Богдан, 256 с.

Цьогоріч вийшли друком завершальні книжки “трилогії у п’яти книгах” — серії фантастичних романів “Путівник галактикою”. Однією з ключових ідей, що пронизує усі частини цього яскравого зразка гумористичної фантастики, є мультиверсійність всесвіту. Назва четвертого роману є прощальною фразою дельфінів людству з першої книги циклу, коли ті залишали Землю перед її знищенням вогонами, щоб звільнити місце для гіперпросторового експрес-маршруту.

Ніл Стівенсон. СімміС /переклад Остапа Українця — НК-Богдан, 688 с.

Місяць вибухнув раптово і без жодної на те причини. За кілька років його уламки знищать і Землю. У пошуку спасіння від неминучого нації усього світу об’єдналися, щоб реалізувати амбітний план порятунку людства далеко за межами планети, у відкритому космосі. Але складність і непередбачуваність людської природи у поєднанні з неймовірними викликами та небезпеками загрожували безстрашним піонерам, аж поки людей не залишилося зовсім мало… П’ять тисяч років потому їхні нащадки, сім різних рас, почали іншу сміливу подорож до невідомого, чужого світу, повністю знищеного катаклізмом і часом, що називається Земля.

Джеймс Гедлі Чейз. Труна з Гонконгу /переклад Ірини Бондаренко — НК-Богдан, 192 с.

Загадковий містер Гардвік, телефонуючи з аеропорту, наймає приватного детектива Нельсона Раяна стежити за своєю дружиною, поки сам він буде у Нью-Йорку. Прочекавши усю ніч біля будинку за вказаною адресою, уранці детектив виявляє, що насправді дім порожній, а що ще дивніше — жодні містер та місіс Гардвік у ньому ніколи не мешкали. Нельсон Раян повертається у свою контору і знаходить там тіло вродливої китаянки. Хто і за що вбив її? Чи вдасться детективу розслідувати цей злочин та знайти таємничого містера Гардвіка? Та й, врешті-решт, до чого тут труна з Гонконгу?

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Дитяча і підліткова література

Надійка Гербіш. Мандрівки з чарівним атласом: Гринвіч — ВСЛ, 72 с.

Лука і Терезка знову вирушають у захопливу мандрівку з Чарівним Атласом. Вони опиняються у Гринвічі — передмісті Лондона. Там проходить нульовий меридіан, що ділить світ на Східну і Західну півкулі. Древня обсерваторія, знайомство з професором Чемберсом, багато цікавинок із життя моряків і розвитку географічної науки — усе це чекає на юних читачів у другій книжці трилогії Надійки Гербіш.

Надійка Гербіш. Пуанти для Анни — ВСЛ, 56 с.

Анна має величезну мрію: дівчинка понад усе хоче стати справжньою балериною. Відколи вона побачила на сцені театру тридцять два магічні фуете, Анна робить усе, аби її мрія справдилася, загартовує і тіло, і характер. Та чи легко бути танцівницею?

Зі сцени балет видається казкою, а за лаштунками він часом нудніший за шкільну фізкультуру. Разом з Анною читачі дізнаються, що таке релеве, реверанс, екзерсис, пліє, та розкриють інші балетні секретики. «Пуанти для Анни» — це ніжна та життєствердна історія про доброту, любов та родинне тепло.

Сергій Сірий. Слоненятко Роні — Джура, 44 с.

Тернопільський письменник Сергій Сірий підготував цю збірку казок для дітей, аби малеча потрапила у захоплюючі пригоди разом із екзотичними тваринами далекої Індії та добре знайомими нам чотирилапими і пернатими мешканцями українських широт.

Книжечка вчить добру, любові, чуйності, справедливості, чесності та вмінню знаходити друзів.

Дзвінка Торохтушко. Сонечко — Підручники і посібники, 32 с.

Нова казка Дзвінки Торохтушко — це ще одна розповідь про добро і світло. Це історія, що вчить не боятися, а долати навіть ті перешкоди, які здаються нездоланними. Не бійся бути маленьким. Якщо захочеш, ти зможеш усе. Бо не той сильний, хто великий і дужий фізично, а той, у кого велика сила духу і добре серце.

Книжка-білінгва, українською і англійською мовами.

Дзвінка Торохтушко. Диво в Ліцейному провулку — Підручники і посібники, 48 с.

Десь на мапі України є Кременець — маленьке місто з великою історією. І десь у місті, в його міжгір’ях, є провулок Ліцейний. Нова казка Дзвінки Торохтушко — це неймовірна історія про дружбу людей і птахів. А також про Диво, що сталося завдяки святому Миколаю. До речі, ви знаєте, що святий Миколай також мешкає у Кременці? Так, так! На Замковій горі, в будиночку, якого ніхто не бачить. І ще в Миколая є янгол, який щоранку готує найсмачнішу у світі каву з корицею.

Книжка-білінгва, українською і англійською мовами.

Петро Сорока. Мандри реп’яшка Чіпа — Підручники і посібники, 16 с.

Ця казка про незвичайні пригоди сміливого реп’яшка Чіпа, який мав велику мрію — побачити світ. Завдяки винятковій наполегливості та сміливості, переживши багато хвилюючих пригод і цікавих знайомств, наш герой втілює її у життя. Історія Чіпа переконує, що велика і справжня мрія завжди збувається.

Петро Сорока. Це було у Дивограді: весела дитяча казочка — Підручники і посібники, 16 с.

У казці розповідається про незвичний турнір, який відбувся в казковому краї Дивограді, де дотепний правитель Слон захотів визначити, у кого з тварин найбільше ніг. Ця книжка не лише розважає, а й знайомить маленьких читачів зі світом природи.

Ірина Мацко і Богдан Мельничук. Гомін волі. Козацький скарб — Видавець Марко Мельник, 56 с.

Історична повість з елементами фентезі. Пригоди головного героя Іванка та його друзів, які опиняються в минулому часі, в періоді козацтва та допомагають справжнім козакам віднайти їх скарб, який частинами розтягли у них вороги, залишивши тим самим козацький степ без душі. А що є душею степу? Хлопці, друзі Іванка та їх подруга Оксанка, яка знає приказку на кожну подію, дізнаються про це.

Ірина Мацко. Кава по-дорослому — Академія, 128 с.

Книжка про непросту дівчину Катю, яка тільки на перший погляд така ж, як усі дівчата. Вона не дуже ладить з батьками, особливо ж, коли вони дратують надокучливими питаннями, невмінням жити і своїм поламаним шлюбом.

Її бентежать власне тіло і манить кохання, доймають конфлікти у школі і нещира дружба. Каті хочеться багато що спробувати по-дорослому. Врешті-решт, головній героїні вдається усвідомити себе потрібною, знайти порозуміння з мамою, дівочу дружбу і любов.

Підбірка “Погляду”

Головне фото Анни Золотнюк