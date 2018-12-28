Бій за тернопільський парк триває: чому не відбувся суд?

Сьогодні мало відбутися чергове судове засідання щодо забудови у парку Національного відродження. За словами Олега Синовця, представники КП “Тернопільбудінвестзамовник” проігнорували засідання та не виконали доручення суду щодо надання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Представники Архбудконтролю та Управління містобудування також проігнорували засідання.

Наступне слухання відбудеться 18 січня о 10.00 год.

Нагадаємо, конфлікт щодо будівництва у парку Національного відродження в Тернополі триває від осені 2017 року. Згідно будівельних планів, там має з’явитися соціально-спортивний центр «Вулична академія». Ініціатори проекту ГО «Фундація зірок світового футболу «Діти+», запевняли, що мають необхідні документи на будівництво.

За інформацією міської ради, «Вулична академія» включатиме ігровий майданчик розміром 42 х 22 м зі штучним покриттям, трибуною, тренажерний майданчик, роздягальні та хостел.

Втім, частина місцевих мешканців переконана, що цей бізнес-проект просто знищить зелену зону міста. За своє право тернополяни борються численними заявами, зверненнями, акціями протесту. Утім, у відповідь зустрічають тиск поліції та місцевої влади. Активісти стверджують, що забудовники передбачили протест громади і для захисту скандального об’єкта найняли десятки тітушок.