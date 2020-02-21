Бардак на Театральному майдані – на цей раз постраждав автомобіль швидкої допомоги (фото)

20 лютого швидка медична допомога отримала виклик у Драматичний театр, що на бульварі Шевченка. І потрапила у пастку. Про подію “Погляду” повідомив очевидець Іван Назар.

Все відбувалось на моїх очах. Швидка їхала на терміновий важкий виклик в Театр. Та пробила колесо об залишений в бруківці кутник від фіксації сцени, яка була змонтована на цьому місці в період новорічних свят. Не можу залишити без уваги такий бардак. А скільки людей і дітей шпорталися за ці гострі залізяки, – каже чоловік.

Нагадаємо, періодично міська влада на Театральному майдані влаштовує базар, що не тільки спотворює місто, але й завдає багато незручностей. Випадок зі швидкою лише один з багатьох неприємних випадків, які породжені бардаком у центрі міста.