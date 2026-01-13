Тернопіль отримав унікальну спадщину: 16,5 тисячі книг з Канади про історію України

У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбулася важлива подія загальноукраїнського масштабу — презентація унікальних музейних фондів, переданих Українським Національним Об’єднанням Канади, філія Торонто. До колекції надійшло 16,5 тисячі книг та бібліотечних матеріалів, зібраних українцями діаспори за океаном протягом десятиліть.

Це не просто книги — це частина української історії, культури та етнографії, зібрана в умовах заборон, коли в радянський час подібні видання не друкувалися в Україні або були під забороною. Тепер ці матеріали, які довгі роки зберігалися як святиня в Канаді, повернулися на Батьківщину. Це важливий етап у збереженні національної пам’яті та культурної спадщини.

Зазначено, що важливу роль у підготовці передачі колекції відіграла директорка бібліотеки Св. Володимира в Торонто Анастасія Бачинська, яка особисто пакувала книги та рятувала приватні бібліотеки українців діаспори від втрати. Загалом, до Тернополя було доставлено 440 коробок, що важать майже сім тонн — історія українців за кордоном за сто років.

Ця подія є важливим кроком у процесі культурної децентралізації, зазначив Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров. Відтепер до Тернополя приїжджатимуть дослідники та науковці з різних куточків України та з-за кордону, щоб вивчити та осмислити українську історію.

У найближчий час розпочнеться робота з опису, дослідження та оцифрування архівів, щоб ця спадщина стала доступною не лише в Україні, а й для науковців усього світу.

Ця подія — більше, ніж просто презентація фондів. Це про пам’ять, єдність і продовження української державності, яку ми зберігаємо та передаємо наступним поколінням.