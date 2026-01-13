Народний Дім в Борщеві після ремонту: нове життя для історичної пам’ятки

Новий рік для Борщівського обласного краєзнавчого музею розпочався з важливої події — відкрито двері після ремонту фасаду будівлі Народного Дому. Ремонт перетворив стару споруду на справжню архітектурну перлину міста.

У ці святкові різдвяні дні оновлена будівля стала головним фотооб’єктом міста. Її фасад, із гармонійно підібраними кольоровими відтінками, підкреслює елементи архітектури та зберігає дух старовини, водночас органічно вписуючись у сучасний ландшафт. Це стало відзначною подією для громади, адже на початку XX століття Народний Дім був символом самоутвердження українців Борщівщини.

Зараз значну частину приміщень цієї історичної пам’ятки займає сам музей, який продовжує працювати над збереженням і популяризацією історії краю. Відвідувачі вже вражені тим, як відновлена будівля гармонійно поєднує старовинний стиль із сучасними елементами.