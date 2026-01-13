У Тернополі рідним загиблих військових вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя»
У Тернополі в Українському домі відбулася урочиста церемонія вшанування пам’яті полеглих захисників України. Міський голова Сергій Надал вручив рідним загиблих військовослужбовців найвищу відзнаку Тернопільської міської ради – звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Його присвоєно посмертно 22 військовослужбовцям за їхню мужність та героїзм у захисті територіальної цілісності України.
Церемонія розпочалася хвилиною мовчання на честь загиблих військовослужбовців. У своєму виступі міський голова Сергій Надал підкреслив, що вручення відзнак – це знак пам’яті, шани та вдячності тим, хто віддав своє життя за Україну.
«Нагорода, яку сьогодні вручаю, – це не тільки найвища відзнака нашої громади, це – пам’ять і вдячність тим, хто вибрав захищати свою країну. Кожен із них мав плани і мрії: вчитися, будувати кар’єру, виховувати дітей. І завдяки їхній відвазі Україна залишається незалежною, – зазначив Сергій Надал. – Жодні слова і відзнаки не зменшать горя родин, але це – можливість громади сказати «дякуємо» і запевнити, що ми пам’ятаємо про подвиг наших захисників. Вічна слава Героям!».
Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
БАРЛАДИН Віталій Михайлович, солдат;
БАЧЕВИЧ Михайло Іванович, солдат;
БРИЛІНСЬКИЙ Ігор Ярославович, сержант;
БУДА Андрій Володимирович, солдат;
ВОЙНАРОВСЬКИЙ Сергій Сергійович, солдат;
ГАВРИШКО Федір Володимирович, старший сержант;
ГЛИВА Іван Вікторович, солдат;
ГУЛЬКА Петро Мирославович, матрос;
ДЗЮБИК Василь Анатолійович, солдат;
ЗАБОЯК Михайло Омелянович, старший сержант;
КОВАЛЬЧУК Назар Вікторович, сержант;
КОЗАЧУК Сергій Петрович, молодший сержант;
КОСТИШИН Юрій Леонідович, молодший сержант;
ЛАРІН Ігор Васильович, підполковник Збройних сил України;
РУДИЙ Ігор Євгенович, солдат;
ТАРАС Назарій Петрович, молодший сержант;
ТОМЧУК Василь Сергійович, сержант;
ФЛІСАК Анатолій Анатолійович, солдат;
ХАЛУПА Ігор Іванович, солдат;
ЧУМАКОВ Володимир Юрійович, солдат;
ШТОКАЛО Роман Богданович, головний сержант;
ЮСЬКЕВИЧ Віталій Русланович, солдат.