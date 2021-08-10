Товариство “Тернопільський кар’єр” повністю знищило геологічну пам’ятку природи, – заява природоохоронної групи

Знищено геологічну пам’ятку природи „Останці Сарматського моря”! Про це повідомляє Українська Природоохоронна Група – UNCG.

Мільйони років на території сучасної України зберігалися «залишки Сарматського моря». Можливо, зберігалися тому, що віднайшли їх не так давно – у 1983 році. Віднайшли і за 40 років знищили.

В оренду товариству „Тернопільський кар’єр” надали ділянку, у межах якої розташована геологічна пам’ятка природи „Останці Сарматського моря”. Ідеться про фрагмент стінки кар’єру, висотою до 20 метрів. Стінка складена з щільних вапняків міоценового періоду (понад 5-мільйонна давнина) з рештками водоростей, молюсків, моховаток та коралів.

Товариство видобувало вапняк. Видобувало-видобувало, видобувало-видобувало і повністю знищило геологічну пам’ятку природи, порушивши вимоги статті 6, 28 закону України „Про природно-заповідний фонд України”.

Цікаво, що жодна з державних служб, яка давала дозвіл на розробку корисних копалин у кар’єрі, не врахувала жодних природно-заповідних обмежень. Наразі пам’ятку повністю знищено. На її місці триває розробка породи, – кажуть в організації.

Українська Природоохоронна Група – UNCG звернулася до Держекоінспекції та Головного управління Держгеокадасртру на Тернопільщині щодо здійснення перевірки додержання згаданим товариством вимог природоохоронного та земельного законодавства при здійсненні господарської діяльності.

Адже вони переконані, що за цим злочином має слідувати кримінальна справа.