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Новини Тернополя 

Тернопільська обласна рада прийняла рішення щодо трансформації інтернатних закладів

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Сьогодні Тернопільська обласна рада прийняла рішення щодо трансформації інтернатних закладів.  Депутати змінили тип та статути ряду комунальних підприємств

Зокрема – Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу на Новосільську спеціальну школу Тернопільської обласної ради; 

Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради на Тернопільську спеціальну школу Тернопільської обласної ради;

Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання в Бережанський ліцей та затвердження його статуту;

Збаразької санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради в Збаразький ліцей Тернопільської обласної ради та затвердження його статуту;

Теребовлянського навчально-виховного комплексу в Теребовлянський профільний ліцей та затвердження його статуту.

З 2021року дані заклади зможуть повноцінно працювати як ліцеї та надавати якісні освітні послуги.

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