Сьогодні Тернопільська обласна рада прийняла рішення щодо трансформації інтернатних закладів. Депутати змінили тип та статути ряду комунальних підприємств

Зокрема – Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу на Новосільську спеціальну школу Тернопільської обласної ради;

Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради на Тернопільську спеціальну школу Тернопільської обласної ради;

Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання в Бережанський ліцей та затвердження його статуту;

Збаразької санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради в Збаразький ліцей Тернопільської обласної ради та затвердження його статуту;

Теребовлянського навчально-виховного комплексу в Теребовлянський профільний ліцей та затвердження його статуту.