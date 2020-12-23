Чому найкращий антисептик − на спиртовій основі

А чим ви дезінфікувати руки? Купуєте в аптеці готові розчини чи виготовляєте самостійно? Обидва варіанти мають право на життя. Головне, щоб в антисептику містився спирт.

Який саме спирт брати?

Є всього два види спиртів, які можна брати для приготування антисептиків. Це етанол та ізопропанол. Перший – це звичайний спирт. Головна сировина для виробництва горілки та інших міцних напоїв.

Ізопропіловий спирт токсичний, його не можна приймати всередину. Але саме його в Європі та Сполучених Штатах заведено називати “медичним”. Тому, якщо ви маєте справу з антисептиком, то ні в якому разі не допускайте потрапляння його всередину організму.

Дезінфікуючі серветки, як правило, просочують тим же ізопропіловий спирт.

По ступеню ефективності та низки інших параметрів етанол та ізопропанол майже не відрізняються. Краще, звісно, брати етиловий спирт. По-перше, його легше придбати. По-друге, якщо ви раптом випадково хильнете трішки антисептика, нічого страшного не відбудеться.

Якою має бути міцність?

Більш високий вміст спирту в розчині не означає, що він краще “вбиває” бактерії та віруси. Ще у далекому 1895 році вчені дослідним шляхом встановили, що краще з дезінфекцією пораються розчини, в яких вміст спирту знаходиться в межах від 60% до 90%.

ВООЗ рекомендує, щоб на частку етилового спирту 96,6% припадало 83,33% об’єму антисептика.

Спирти не мають достатньої спороцидної активності. Тому в антисептик рекомендується додавати ще й перекис водню. Звичайний розчин 3%.

Зважайте на випаровування

Ефективність антисептика безпосередньо залежить від часу контакту з забрудненою поверхнею. А спирт швидко випаровується. Тобто, час контакту − обмежений.

Причому, чим вище концентрація спирту в розчині, тим швидше йде цей процес. Тому якщо ви хочете домогтися кращого результату – протріть руки антисептиком два рази. З перервою приблизно у дві хвилини.

Враховуйте це і при зберіганні. Якщо тара буде погано закриватися, то дуже скоро якість антисептика сильно погіршиться.

Як саме спирт знищує мікроби

Є кілька механізмів. Найголовніший – денатурація білка. Саме цей процес відбувається при смаженні яєць. Під дією температури яйце втрачає свої первинні властивості.

Білки – це дуже складні молекули. Спирт знищує їх природну структуру. Після цього віруси і бактерії перестають бути небезпечними.

У бактерій спирт руйнує плазматичну мембрану. У вірусів – руйнує молекули РНК. Це дуже спрощений опис механізму дезактивації.

Головні переваги спиртового антисептика

Низька ціна. Етиловий спирт коштує дешевше інших бактерицидних речовин. А нам потрібно багато антисептика.

Такий розчин легко відрізнити за характерним запахом. Його ні з чим не сплутаєш. І не підробиш.

Легко використовувати. Не потрібні ніякі додаткові приготування. Просто нанесіть на руки або поверхню.

Швидко починає діяти. Не потрібно чекати.

Ви можете самостійно готувати антисептик на спиртовій основі або ж купувати його в магазині. Головне, щоб у вас завжди було з собою достатню кількість. У наш час краще не хворіти на ніякі хвороби. Тим більше, що захист коштує недорого і доступна всім.

Джерело – https://spirt-opt.top/category/spirt/