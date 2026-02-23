Вимагання та хабар: тернополянина затримали під час отримання 30 тис. доларів за «послуги»

18 лютого 2026 року за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури було повідомлено про підозру 34-річному тернополянину, який намагався отримати неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою. Підозрюваного звинувачують у вимаганні 30 тисяч доларів США за допомогу військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину.

За даними слідства, чоловік обіцяв допомогти уникнути кримінальної відповідальності за втечу з частини, спочатку за 17 тис. доларів США. Пізніше він змінив умови та заявив, що для вирішення питання йому потрібні вже 30 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання коштів.

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі понад 260 тис. грн. Досудове розслідування триває, оперативно сприяють співробітники УСР та військової контррозвідки СБУ.