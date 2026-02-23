Біатлоністи Тернопільщини завершили свої виступи на XXV зимових Олімпійських іграх

Віталій Мандзин: «Я прагну бути серед когорти найкращих у світі, і сьогоднішня гонка стала важливою репетицією»

На XXV зимових Олімпійських іграх відбулася «королівська» гонка біатлонної програми — масстарт. Українець Віталій Мандзин показав високу швидкість на дистанції та зумів вибороти місце у першій десятці. Попри складні погодні умови та вітер на вогневих рубежах, 22-річний дебютант Олімпіади продемонстрував характер та фінішував на 10-й позиції.