Чому військові йдуть із частини: 5 основних факторів, які не можна ігнорувати

СЗЧ рідко стається «просто так»

За цим рішенням майже завжди стоїть накопичений внутрішній тиск, про який довго мовчали.

1. Психологічне виснаження Хронічний стрес, безсоння, постійна напруга. Коли ресурс на нулі — навіть найсильніші ламаються.

2. Страх Страх смерті, поранення, невідомості або повторення травматичного досвіду. Його соромляться, але він реальний.

3. Конфлікти з командуванням Несправедливість, приниження, відсутність діалогу й довіри. Коли людина не відчуває себе почутою.

4. Сімейні обставини Хвороби близьких, діти, втрати, проблеми вдома. Війна не скасовує відповідальності за родину.

5. Зрада Якою б вагомою не була причина вашого СЗЧ, призвела вона до одного – зради ваших побратимів, які залишились у строю. Для інших ви вигадаєте причину, щоб уникнути осуду, але в душі ви будете знати справжню причину.

Вам далі жити із цим знанням. Оперативне командування “Захід”