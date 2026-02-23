Ділянку під зруйнованим ракетою будинком у Тернополі продадуть на аукціоні

Земельну ділянку, на якій був зруйнований російською ракетою багатоповерховий будинок, готують до продажу на земельних торгах. За відповідне рішення проголосували 34 депутати на сесії Тернопільської міськради у п’ятницю, 20 лютого.

Проєкт рішення внесли до порядку денного під номером 144. Голова земельної комісії міськради Тернополя, депутат Роман Навроцький підтвердив ZAXID.NET, що йдеться про ділянку площею 0,4 га під зруйнованим будинком на вулиці Стуса.

Міська рада дозволила розробити план землеустрою, щоб на цій ділянці могли звести новий багатоповерховий будинок. Землю виставлять на аукціон. Покупець, який придбає ділянку за найвищою вартістю, повинен буде дотримуватися певних обмежень, які встановить міська рада. Зокрема, інвестор має використовувати землю за визначеним цільовим призначенням – зведення багатоповерхового будинку, а також облаштувати прилеглу територію.

Додамо, що в січні 2026 року під час брифінгу заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський розповів, що міська рада розглядає варіант продажу землі під зруйнованим будинком, повідомляло «Суспільне.Тернопіль». Він додав, що після аукціону гроші можуть розподілити між власниками квартир у зруйнованому будинку.

«Це буде додаткова фінансова підтримка. Це один із варіантів. Але який буде остаточний варіант, я зараз не готовий сказати», – зазначив Владислав Стемковський.

Нагадаємо, 19 листопада 2024 року під час обстрілу Тернополя ракети пошкодили та зруйнували два багатоповерхові будинки. Унаслідок трагедії загинуло 38 людей, ще троє вважаються зниклими безвісти.