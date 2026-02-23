10:09 | 23.02.2026
Тернопільщина втратила захисника Сергія Кліменчука

21 лютого 2026 року у госпіталі в місті Київ помер старший кухар господарського відділення взводу матеріально-технічного забезпечення стрілецького батальйону військової частини А**** старший солдат КЛІМЕНЧУК Сергій Анатолійович, 31 березня 1971 року народження, житель села Старий Почаїв, повідомляють в почаївській міській раді.

Сергій Анатолійович вірно служив Україні, сумлінно виконував свій військовий обов’язок та залишив по собі добру пам’ять серед побратимів і земляків.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав та поважав покійного.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

