Тернопільщина втратила захисника Сергія Кліменчука

21 лютого 2026 року у госпіталі в місті Київ помер старший кухар господарського відділення взводу матеріально-технічного забезпечення стрілецького батальйону військової частини А**** старший солдат КЛІМЕНЧУК Сергій Анатолійович, 31 березня 1971 року народження, житель села Старий Почаїв, повідомляють в почаївській міській раді.



Сергій Анатолійович вірно служив Україні, сумлінно виконував свій військовий обов’язок та залишив по собі добру пам’ять серед побратимів і земляків.



Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав та поважав покійного.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.