Трагедія на Кременеччині: пожежа забрала життя власниці будинку

21 лютого о 13:30 у селі Лідихів Почаївської громади Кременецького району сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив площу 100 м², і будівля була знищена повністю. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу особу — власницю будинку, жінку 1961 року народження.

Рятувальникам вдалося врятувати господарську будівлю. Для гасіння пожежі було залучено підрозділи 24-го державного пожежно-рятувального поста та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.

