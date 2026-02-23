Чортківська міська рада закупила 490 м³ дров для навчальних закладів

Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради закупило майже 500 м³ дров для забезпечення тепла у школах і садочках, що використовують твердопаливні котли. Незважаючи на наближення весни, зима продовжує залишатися з нами, тому важливо забезпечити комфортні умови для навчання дітей. Загальна сума витрат на закупівлю дров становить 1 255 265 гривень.

Дрова будуть використовуватися у дошкільних закладах №1, Білівському та Росохацькому ДНЗ, а також у Горішньовигнанській гімназії. Завдяки власним котельням ці заклади змогли своєчасно розпочати опалювальний сезон і підтримувати необхідний рівень температури, реагуючи на зміни погоди. Тепло у класах і садочках є гарантією комфорту та ефективного навчання для дітей.