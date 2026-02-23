Щопонеділка у Чорткові можна здати кров для потреб ЗСУ

Сьогодні, 23 лютого, у Чортківській центральній лікарні, відбувся щотижневий забір крові від донорів. Погодилися здати кров 17 чортків’ян.

Окрім жителів до акції долучилися колективи Чортківська УВП 26 та Тернопільська філія «Газмережі» . Загалом вдалося зібрати 8,5 літрів крові.

Чортківська центральна лікарня вкотре дякує кожному та кожній, хто долучився до акції, та наголошує, що зараз кров як ніколи необхідна бійцям Збройних Сил України, які отримали поранення та борються за своє життя у шпиталях.

Нагадуємо: долучитися до цієї важливої справи може кожен охочий.

Забір крові для потреб ЗСУ проводиться щопонеділка з 8:30 в кабінеті №313 (3-й поверх поліклініки Чортківської центральної міської лікарні).

До слова, після п’ятої кровоздачі донорам видають посвідчення донора, у яке буде вноситися інформація про кожну наступну здачу крові. Це не лише документ, а й символ вашої доброї справи та підтримки життя.