На Хмельниччині внаслідок вибуху гранати загинув 10-річний хлопчик

Загинув 10-річний хлопчик: на Дунаєвеччині поліцейські з’ясовують обставини вибуху у житловому будинку.

Подія сталася вчора, 22 лютого, близько 21:45 години у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади, повідомляє поліція Хмельницької області. Внаслідок вибуху загинув 10-річний хлопчик та травмувалась його 45-річна матір. Правоохоронці попередньо встановили, що в одній із кімнат будинку перебувала 45-річна матір разом із 10-річним сином.

За попередньою інформацією, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула. На місце події одразу прибули лікарі «швидкої», слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Медики намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям.

Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні.

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.