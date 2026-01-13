Тернопільська єпархія прощатиметься з протоієреєм Анатолієм Залізницьким

Спочив у Бозі протоієрей Анатолій Залізницький, настоятель Свято-Покровського храму с. Підгороднє

Тернопільсько-Бучацька єпархія Православної Церкви України з сумом повідомляє, що 13 січня 2025 року на 64-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність благочинний Тернопільського району, настоятель Свято-Покровського храму села Підгороднє митрофорний протоієрей Анатолій Максимович Залізницький.

Отець Анатолій народився 1 серпня 1962 року в селі Лосятин Кременецького району. Закінчив Львівський інститут ім. Івана Франка та Ленінградську духовну семінарію і академію. У 1989 році одружився та був рукоположений у сан диякона, а 9 травня 1990 року — у сан священника. У 2007 році Митрополит Київський і всієї України Мефодій призначив його благочинним Тернопільського району.

Протоієрей Анатолій не лише ніс послух на різних парафіях, але й протягом багатьох років очолював храм Покрови Пресвятої Богородиці в Підгородньому. Завдяки його старанням було завершено будівництво і розписи храму. Він завжди був вірним другом, наставником духовенства та добрим пастирем для пастви, прикладом віри та служіння.

Попри хворобу, яка знесилила його тіло, дух отця залишався бадьорим, а віра — сильною.

Розпорядок панахиди та відспівування:

13 січня о 19:00 — панахида та читання Євангелія у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, с. Підгороднє.

14 січня о 9:00 — Божественна літургія, після якої буде звершено чин відспівування і погребіння.

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон та духовенство єпархії висловлюють щирі співчуття матері, родині та парафіянам храму. Вічна та блаженна пам’ять спочилому протоієрею Анатолію!