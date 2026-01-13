Тернопільська екологічна інспекція: понад 80 млн грн збитків довкіллю у 2025 році

Фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області у 2025 році активно співпрацювали з правоохоронними органами у межах досудових розслідувань за фактами порушення природоохоронного законодавства. Відповідно до статті 71 Кримінального процесуального кодексу України експерти залучалися як спеціалісти для оцінки шкоди довкіллю та надання фахових висновків.

Екологічне законодавство охоплює різні сфери: охорону лісових, водних та земельних ресурсів, користування надрами, дотримання режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду, захист тваринного світу та інші. Саме тому участь профільних фахівців Інспекції є ключовою для об’єктивної оцінки завданої шкоди.

Упродовж року спеціалісти Інспекції:

залучалися до оглядів місць події у кримінальних провадженнях;

проводили відбір та аналіз зразків ґрунту і води;

здійснювали розрахунки збитків, завданих лісовим, земельним, водним ресурсам, надрам та природно-заповідному фонду;

надавали довідки, висновки та консультації в межах досудових розслідувань.

За результатами проведених розрахунків, загальна сума шкоди довкіллю у 2025 році склала 80 101 995 гривень. Окрім цього, фахівці Інспекції брали участь у розрахунках збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії рф.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області і надалі планує продовжувати тісну співпрацю з правоохоронними органами для виявлення, припинення екологічних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності