Тернопільські студенти можуть вільно заходити у гуртожиток навіть серед ночі – подарунок від Міністерства освіти

Студенти університетів будь-коли мають право вільно зайти в свій гуртожиток. Про це — в листі ГО «Українська асоціація студентів», яке опублікувало Міністерство освіти і науки України.

Йдеться, що чиними законами України не передбачено будь-яких обмежень стосовно користування студентами житлом у гуртожитках у певний час доби.

«Повідомляємо про неприпустимість встановлення тимчасових обмежень доступу до гуртожитків здобувачів вищої освіти. Додатково до зазначеного інформуємо про неможливість безпідставного виселення, залучення до примусових робіт, в тому числі чергувань, здобувачів вищої освіти — мешканців гуртожитків та неприпустимість необґрунтованого проникнення в кімнати гуртожитків», — йдеться в листі.