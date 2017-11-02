3 листопада у Тернополі  відбудеться семінар «Україна-НАТО: формула безпеки»

В рамках реалізації проекту ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» «Україна-Солідарність-НАТО» проводиться цикл семінарів «Україна-НАТО: формула безпеки».

Метою семінару є проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності громадян України з питань євроатлантичної інтеграції України.

3 листопада в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбудеться черговий семінар. Участь в заході братимуть голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фріз, Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, народні депутати України, викладачі та студенти вищих навчальних закладів України, аналітики, соціологи, експерти, представники від громадських організацій.

Семінар «Україна-НАТО: формула безпеки» проводитиметься з 11.00 до 13.30 (початок реєстрації учасників з 10.30) за адресою: м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, аудиторія № 178 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Захід транслюватиметься на офіційній сторінці проекту “Україна-Солідарність-НАТО” у Faceebook.

https://www.facebook.com/Ukraine.Solidarnist.NATO

Контактна інформація: ukraine.solidarnist.nato@gmail.com