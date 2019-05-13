Тернопільську суддю Надію Бурду перевіряли на відповідність. Результат

11 травня 2019 року на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання п’ятнадцяти суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, ВККСУ ухвалено, зокрема, рішення про відповідність судді господарського суду Тернопільської області Бурди Надії Миколаївни займаній посаді, – повідомляє прес-служба господарського суду Тернопільської області.

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