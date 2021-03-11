Тернопільський клуб “Нептун” дочекається на ремонт?

Електронна петиція «Капітальний ремонт будівлі клубу «Нептун» в м. Тернополі була зареєстрована ще 13 січня 2021 р. на порталі «Єдина система місцевих петицій» та впродовж місяця зібрала 309 із 300 необхідних голосів підтримки тернополян.

Враховуючи це, петиція була винесена на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Під час чергового засідання виконкому було прийнято рішення доручити балансоутримувачу – комунальному підприємству «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» замовити проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі клубу «Нептун».

Відповідно до умов договору між КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» та громадською організацією «Тернопільський клуб любителів загартування і зимового плавання «Нептун»», проєктно-кошторисна документація буде виготовлена за кошти бюджету громади, а самі ремонтні роботи виконуватимуться самостійно за кошти клубу «Нептун».