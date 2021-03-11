На Тернопільщині трапилася смертельна ДТП

10 березня 38-річний чоловік неподалік села Кам’янки. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус. За його словами, о 20.22 бригада швидкої виїжджала на ДТП, що сталося на трасі біля с. Кам’янки Підволочиського району. Зіштовхнулися легковий автомобіль «Daewoo Sens» та сідловий тягач «Renault RVI». Унаслідок аварії постраждали троє людей.

“На жаль, 38-річного чоловіка не вдалося врятувати, оскільки він отримав травми не сумісні із життям. Медики швидкої змушені були констатувати біологічну смерть чоловіка, що настала до приїзду бригади швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.

35-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рвану рану потилиці, травму грудної клітки та хребта й після наданої медичної допомоги був шпиталізований у Підволочиську райлікарню.

25-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму шийного та грудного відділів хребта й після наданої медичної допомоги теж був шпиталізований у Підволочиську райлікарню.