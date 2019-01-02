Тернопільський студент Едуард Крутько переміг у конкурсі на здобуття відзнаки ім. Героя України О. Капіноса

Студент п’ятого курсу медичного факультету нашого університету Едуард Крутько став переможцем конкурсу серед освітньо-культурних проектів на здобуття відзнаки імені Героя України Олександра Капіноса. Ця нагорода покликана підтримувати громадських активістів з сіл і невеликих містечок, які прагнуть змін у своїй громаді й втілюють освітні, культурні, соціальні проекти. НЦНК «Музей Івана Гончара» підтримав кандидатуру Едуарда Крутька.

Впровадження та презентація проекту відбувалася поетапно: здійснення етнографічних експедицій навколишніми селами (запис звичаїв та обрядів, фольклору, збір експонатів), проведення занять для учнів з вивчення власного родоводу, а також майстер-класів з відшивання орнаментів нагрудників автентичних хорольських корсеток та інше. Завершальним етапом стало закладання яблуневого саду та проведення в рідному селі Едуарда (с. Козубівка Хорольського району Полтавської області) вечора-спомину «Ой, зійдімося, роде» у форматі «Ніч у музеї».

Два роки тому Едуард Крутько вирішив відкрити музей у рідному селі Козубівка. Позаяк музей має родинну ідею – засновник назвав його «Древо». Завдяки відзнаці молодий ентузіаст отримав кошти на нові етнографічні проекти, а перемога засвідчила, що його активні дії – сучасні та потрібні для людей.

У рамках проекту Едуард Крутько зорганізував вечір-спомин «Ой, зійдімося, роде», на який зібрав людей, небайдужих до витоків, до свого коріння. У цей день до Козубівки також приїхала родина Сашка Капіноса, щоб відвідати музей «Древо» та стати учасниками заходів. До відвідин рідних Сашка та представників музею Івана Гончара й музею Революції Гідності приурочили закладання яблуневого саду у дворі закладу. Ще на початку XX століття там росли яблуні прапрадіда Едуарда. Та в родини відібрали землю, сад довелося вирізати.

«Познайомившись з Едуардом, зрозуміла, що те, чим він займається, дуже близько нашій родині. Його намагання віднайти забуте й показати іншим – найбільша нагорода для мене та сина. Сашко не встиг втілити в життя всі власні ідеї. Їх же у нього було дуже багато. Мій син мріяв, щоб українські традиції оживали не лише в музеях, а щоб його ровесники також знали притаманні українцям звичаї. Едуард – з Хорольщини, ми – з Кременеччини. Як з’ясувалося, в наших традиціях є багато спільного, бо ж дещо з побаченого в Козубівці я пригадую ще зі свого дитинства», – зазначила мати Сашка – Олена Капінос.

Едуард Крутько був нагороджений відзнакою імені Олександра Капіноса у місті Кременець. Переможець отримав сертифікат на суму 15 тисяч гривень для здійснення свого проекту, а Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» надав переможцю консультаційну підтримку.

Прес-служба ТДМУ