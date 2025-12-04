росія вивезла деяких українських дітей у КНДР і помістила їх у військові табори — правозахисниця

Деяких з українських дітей, яких росія депортувала з окупованих територій, відправляють у військові табори в Північній Кореї.

Про це заявила експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США.

Вона розповіла, що задокументувати вдалося 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують і русифікують. Вони діють як на окупованих територіях, так і в самій росії й Білорусі, а також на території Північної Кореї.

Рашевська показала фото 12-річного Міші з окупованої території Донецької області та 16-річної Лізи з окупованого Сімферополя, яких відправили в табір у КНДР, за 9 тисяч кілометрів від домівки.

«У цьому таборі діти навчаються знищувати “японських мілітаристів” та зустрічаються з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на корабель США Pueblo, вбивши та поранивши дев’ятьох американських солдатів», — розповіла вона.

Депортація українських дітей

Станом на жовтень цього року Україна підтвердила незаконне вивезення понад 19 тисяч дітей.

Над поверненням цих дітей працює не лише Україна. Так, торік з’явилася Міжнародна коаліція з повернення українських дітей, до якої входить 41 країна та Рада Європи, пише Громадське.