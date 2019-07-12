Визначні постаті, природа та пам’ятки архітектури на листівках тернополянина Сергія Рябініна

Подивитися на визначних постатей радянської епохи, природу та пам’ятки архітектури можна, взявши до рук поштові листівки тернополянина Сергія Рябініна, які залишилися чоловіку від рідних.

Збірка листівок тернополянина налічує до 500 примірників, які можна поділити як за тематикою, так і за роками. Картки належать до періоду 50-60 років ХХ століття. В тодішню епоху «відкритий лист» був не просто повідомленням, а подарунком, сувеніром, який надсилали, щоб потішити близьких.

— Мої батьки захоплювалися колекціонуванням, збирали листівки, які перейшли мені у спадок. Картки якраз відображають ту епоху, в якій жили рідні. На жаль, не продовжив колекцію батьків, адже більше люблю збирати монети. Листівки зараз можу хіба що обміняти на предмети нумізматики. Однак надбання тата й мами для мене цінні, бо це не тільки родинна пам’ять, але й історія епохи. Так, найвартіснішими є насамперед ті картки, яким не тільки більше років, але й які виглядають новими, неушкодженими, непідписаними. У моїй колекції одиниці різної тематики. Це – квіти, агітаційні-пострадянські, архітектурні пам’ятки, міста, відомі люди. Для мене найцікавішими є насамперед картки, на яких показано міста й архітектуру, а також польські та чеські старовинні картки, — розповів пан Сергій.

Тернополянин додав, що листівки з видами міста колекціонери цінують більше, адже такі колись було важче знайти.

Тернополяни