Трагедія в Тернополі: смерть третьокласника в лікарні – поліція проводить розслідування

У Тернополі з глибоким сумом переживають трагедію, що сталася в одній із місцевих лікарень: помер учень третього класу Тернопільської спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов, Лукʼян Сопель. Ця страшна подія стала великим ударом для його родини, друзів та всіх, хто знав хлопця.

Головний начальник Тернопільської області, Сергій Зюбаненко, у своєму дописі на Facebook висловив болючу реакцію на смерть дитини:

💔 «Мені, як і всій громаді Тернополя, болить від звістки про раптову смерть третьокласника в одній із лікарень міста. Коли йдеться про життя дитини, ми не маємо права на припущення, формальності чи замовчування.»

Зюбаненко зазначив, що поліція дізналася про трагедію не через медиків, а завдяки повідомленню в соцмережах, що породжує запитання, на які суспільство має право отримати відповіді:

👮‍♂️ «Поліція, на жаль, дізналася про трагедію не від медиків, а з інформаційного повідомлення з соцмереж. Це вже викликає запитання, на які суспільство має право отримати відповіді.»

З цього приводу слідчі Тернопільського райуправління поліції розпочали розслідування. За фактом смерті дитини було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 140 Кримінального кодексу України, що передбачає можливе неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками:

🔎 «Наш обов’язок – встановити істину. Саме тому слідчі з’ясовують усі обставини, що передували смерті хлопчика. Я наголошую: мова не про звинувачення, а про об’єктивну і неупереджену перевірку. Кожна дія, кожне рішення, кожна хвилина мають бути проаналізовані. Якщо були допущені помилки – суспільство має про це знати, а винні повинні нести відповідальність.»

Розслідування продовжується, і про результати перевірки буде повідомлено пізніше. Зюбаненко також висловив свої щирі співчуття родині Лукʼяна Сопеля:

🕯️ «Щирі співчуття рідним. Жодні слова не зменшать цього болю.»

Шкільна спільнота, в свою чергу, висловила глибоке співчуття рідним і близьким Лукʼяна в цей складний час. Вчителі та однокласники згадують його як доброго і світлого хлопця, якого ніхто не забудь.

Тернопіль переживає важку втрату, і всі ми підтримуємо родину у цій непоправній скорботі.