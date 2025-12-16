З 1 січня у Чорткові запрацює автоматична система оплати проїзду в громадському транспорті: що зміниться?

Із 1 січня 2026 року у Чортківській громаді вступить в дію нова автоматизована система оплати проїзду. Оператором цієї системи стане компанія ТОВ «Easy Soft» з Києва. Система дозволить жителям громади користуватися електронними та пільговими квитками для зручної оплати проїзду в громадському транспорті.

Що зміниться для пасажирів?

Встановлення валідаторів: З новим роком у автобусах Чорткова з’являться валідатори, які дозволять оплату проїзду через електронні квитки або безконтактні банківські картки. Поповнення карток: Для зручності пасажирів картки можна буде поповнити через термінали, мобільний додаток або інші канали. Також буде можливість отримати пільгові картки та учнівські квитки. Мобільний додаток: Пасажири зможуть використовувати мобільний додаток EasyPay для поповнення своїх електронних квитків. Додаток також надаватиме можливість отримувати новини громади, подати петицію, відслідковувати рух транспорту та багато іншого.

Що робить оператор?

ТОВ «Easy Soft» відповідає за:

Встановлення та обслуговування валідаторів у автобусах.

Розробку та виготовлення пільгових карток, електронних квитків.

Цілодобовий моніторинг роботи системи та технічну підтримку.

Важлива інформація для пасажирів:

Валідатори працюватимуть з усіма банківськими картками, які мають функцію безконтактної оплати.

Оновлення діючих пільгових карток і електронних квитків поки що не передбачене. Про необхідність оновлення буде повідомлено окремо.

Вартість послуг оператора покриватиметься лише часткою від кожного проїзду: 10% від вартості загального проїзду та 5% від вартості пільгового проїзду. Таким чином, витрати з бюджету громади не передбачаються.

Це нововведення має на меті спростити процес оплати проїзду, зробити його зручнішим і прозорим для всіх мешканців Чорткова.