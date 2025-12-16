Андріана Острук — майбутнє Чортківщини: студентка військового інституту вражає відмінними результатами

Чортківська міська рада отримала приємну новину від Житомирського військового інституту імені Корольова, де навчається наша землячка Андріана Острук. У листі начальника інституту йдеться про видатні досягнення цієї молодої та амбіційної студентки, яка не лише відзначається високими результатами у навчанні, але й є однією з кращих студенток свого факультету, справжньою лідеркою та гордістю Житомирського військового інституту.

Андріана зарекомендувала себе як одна з кращих студенток свого факультету, продемонструвавши неабияку наполегливість, старанність та дисциплінованість. В її особі Чортківська громада має справжню гордість, адже вона є прикладом для молоді не тільки своєю відданістю навчанню, а й патріотизмом та прагненням служити своїй країні.