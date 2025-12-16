170 нетверезих водіїв виявили за минулий місяць поліцейські на Тернопільщині

Водночас у листопаді співробітники поліції області зафіксували 3 302 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.



За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширенішими порушеннями на дорогах є: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та у стані алкогольного сп’яніння, порушення вимог дорожньої розмітки й дорожніх знаків, а також порушення правил обгону.



Упродовж листопада на Тернопільщині трапилося 259 дорожньо-транспортних пригод, з них 55 — з потерпілими, у яких 7 осіб загинули, а 70 — отримали травми.



Зафіксовано 7 аварій, скоєних нетверезими водіями, унаслідок яких постраждали 5 осіб.



Аналіз причин ДТП показує, що основними порушеннями були перевищення водіями швидкості руху — 70 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 2 людини та 40 осіб отримали травми, а також недотримання безпечної дистанції — 34 ДТП.



За участю пішоходів сталося 17 ДТП, в результаті яких загинули 2 особи, а 15 — отримали травми.



У листопаді правоохоронці склали 170 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані (стаття 130 КУпАП).



Поліцейські нагадують про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:



– на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;



– якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;



– у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.





