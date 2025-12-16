13:26 | 16.12.2025
Загинув Андрій Кухарський: Герой з Тернопільщини, який віддав життя за Україну

Скалатська громада з глибоким сумом повідомляє про втрату ще одного Героя. Загинув Андрій Федорович Кухарський, житель села Городниця, який віддав своє життя за Батьківщину. Він народився 8 січня 1971 року і став героєм, захищаючи Україну від російської агресії.

Вся громада висловлює щирі співчуття родині, побратимам та всім, хто знав Андрія. Його вчинок залишиться в наших серцях назавжди.

Вічна пам’ять і слава Герою України!

