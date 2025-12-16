На 30% зросли на Тернопільщині надходження податку на прибуток: бюджет отримав понад 1,1 млрд грн 

Підприємства Тернопільщини за 11 місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 1 млрд 175,2 млн грн податку на прибуток, що становить 106% до планових показників. Додатково бюджет отримав 65,4 млн гривень.

Із загальної суми надходжень:

– до державного бюджету область спрямувала понад 1 млрд грн;

– до місцевих бюджетів – 119,1 млн гривень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 275,7 млн грн, або ж на 30%.

Окрім цього, до бюджету надійшло 7,8 млн грн частини чистого прибутку (доходу) державних і комунальних підприємств. Вдвічі більше (+4,7 млн грн), ніж заплановано.

Податкова служба області дякує платникам податків за сумлінне виконання податкових зобов’язань та закликає надалі залишатися на шляху прозорої та відповідальної податкової поведінки.