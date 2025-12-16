На Тернопільщині через отруєння чадним газом загинули пенсіонери

15 грудня 2025 року на Кременеччині сталося нещастя, коли в результаті отруєння чадним газом загинули два пенсіонери. Трагедія сталася в селі Білокриниця, де близько 11:00 ранку на спецлінію поліції надійшло повідомлення від жінки, яка виявила у будинку своїх сусідів без ознак життя.

Пенсіонери загинули через отруєння чадним газом під час варіння картоплі

За попередніми даними, чоловіки — рідні брати 1952 та 1953 років народження — стали жертвами чадного газу, що накопичився в приміщенні під час приготування їжі. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть потерпілих.

Експерт, який проводив огляд тіл, не виявив ознак насильницької смерті. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Попередження від поліції: обережно з газовими приладами

Поліцейські наголошують на важливості обережності при користуванні газовими приладами та опалювальними системами. Вони закликають не залишати без нагляду увімкнені плити чи печі, перевіряти справність вентиляції та димоходів, а також регулярно провітрювати приміщення.

Чадний газ: небезпечний і непомітний ворог

Поліція нагадує, що чадний газ не має ні кольору, ні запаху, але навіть короткочасне перебування в ньому може призвести до смертельних наслідків. Важливо бути пильними, щоб не допустити подібних трагедій.

Бережіть себе та своїх близьких!