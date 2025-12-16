Пам’ять про Віталія Сусленка: Герой, що загинув за Україну

Віталій Сусленко – 43-річний український військовик, стрілець третього відділення окремого кулеметного взводу стрілецького батальйону 54 ОМБ ім. Гетьмана Івана Мазепи Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ України, солдат, учасник російсько-української війни. Позивний «Сулік». Загинув 21 березня 2023 року на Луганщині, поблизу селища Білогорівка.

Віталій народився 21 січня 1980 року в Тернополі. Навчався у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Студентські роки минули у Тернопільському державному економічному університеті (нині ЗУНУ). Займався програмуванням та підприємницькою діяльністю.

В перші дні початку повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист Батьківщини і пішов у військкомат. Був мобілізований 25 лютого 2022-го. Віталій завжди був відданим патріотом України, тому таке рішення нікого з близьких не здивувало.

Воював на Лиманському напрямку.

Загинув 21 березня 2023 року поблизу селища Білогорівка Луганської області, внаслідок важкого поранення.

Однокласники пригадують Віталія добрим і щирим, завжди усміхненим та веселим. Кажуть, що він був хорошою людиною, не вмів відмовляти.

Похований 25 березня 2023 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

У захисника залишилися мама Валентина Анатоліївна, колишня дружина Тетяна, донька Марія та син, який теж став на захист Батьківщини і зараз служить в ЗСУ.

Почесний громадянин міста Тернополя (28 квітня 2023 року, посмертно).