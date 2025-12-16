Бережанські лікарі успішно провели мінімально інвазивну операцію для 85-річної пацієнтки

КНП «Бережанська центральна міська лікарня» продовжує надавати висококваліфіковану медичну допомогу пацієнтам похилого віку, застосовуючи передові методи лікування. Нещодавно хірурги лікарні успішно провели лапароскопічну холецистектомію (видалення жовчного міхура) для 85-річної пацієнтки, яка страждала від жовчнокам’яної хвороби, повідомляють у медичному закладі.

Мінімальна інвазивність для максимального результату

Жовчнокам’яна хвороба є поширеним захворюванням, яке може значно ускладнювати життя, особливо у людей старшого віку. З віком кількість супутніх захворювань збільшується, що підвищує ризики при традиційних відкритих хірургічних втручаннях. Тому лапароскопічний метод видалення жовчного міхура став найкращим вибором для літньої пацієнтки.

Переваги лапароскопії для пацієнтів похилого віку:

Менша травматичність: Завдяки мінімальним проколам, знижена крововтрата та менше навантаження на організм.

Швидка реабілітація: Пацієнти можуть швидше відновлюватися, раніше рухатися і приймати їжу.

Знижений ризик ускладнень: Зокрема, зменшено ймовірність інфекційних та легеневих ускладнень, що часто виникають у похилому віці.

Майстерність хірургів та анестезіологів

Операція була проведена за допомогою сучасного обладнання, а післяопераційний період під контролем досвідчених медиків. Завдяки високому професіоналізму хірургів та анестезіологів, пацієнтка змогла отримати шанс на повноцінне та активне життя без хронічних болів.

Командна робота та сучасні методи лікування

Цей випадок є яскравим прикладом того, як сучасна медицина в КНП «Бережанська ЦМЛ» допомагає навіть у найскладніших випадках. Пацієнтка успішно відновлюється після операції, і медики лікарні обіцяють продовжити надавати їй належну підтримку під час реабілітації.

Не забувайте про своє здоров’я — своєчасне звернення до лікарів та використання сучасних методів лікування може значно полегшити життя навіть у старшому віці.