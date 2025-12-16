Понад чотири мільйони піде на демонтаж зруйнованого будинку, що на вулиці Стуса

Демонтаж будинку на вулиці Василя Стуса, у який влучила ворожа ракета 19 листопада, триває. Хто виконує роль підрядники та скільки отримає з міського бюджету, розповідає 20 хвилин.

Підготовчі роботи почали 5 грудня. Навколо зруйнованої багатоповерхівки встановили огорожу. Активно демонтувати будівлю почали 8 грудня. За допомогою спеціальної техніки бригада робітників поступово руйнувала стіни. Верхні поверхи будинку частково демонтували ще під час пошуково-рятувальних робіт. Вже 10 грудня від багатоповерхівки залишилася лише гора каміння.

Станом на 15 грудня, роботи тривають. Залишки будинку поступово розбирають та вивозять. Серед бетонних плит та каменів можна побачити знищені меблі та речі, які залишились у зруйнованих помешканнях.

Чому демонтували?

Будівлю визнали непридатною для відновлення, повідомили у міській раді. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету Тернопільської міської ради на підставі експертного висновку та протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області від 28.11.2025 №7.

Спеціальна комісія встановила, що в будинку є критичні пошкодження несучих конструкцій, тому експлуатація будинку неможлива.

Оскільки будівлю визнали непридатною для відновлення, власники помешкань можуть отримати грошову компенсацію в межах державної програми «єВідновлення». Кошти можна буде використати для придбання нового житла.

Мешканці, які ще не подали документи, можуть звернутися за державною компенсацією. Це можна зробити:

через застосунок «Дія»;

у ЦНАП м. Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6);

у будь-якого нотаріуса.

За додатковими консультаціями працює гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.

Понад чотири мільйони на демонтаж

Вартість робіт з демонтажу та вивезення залишків будинку – 4 207 178 гривень. Джерело фінансування – міський, державний та інші бюджети. Нагадаємо, що Уряд виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків атаки на Тернопіль 19 листопада. Про це повідомила Прем’єр міністр України Юлія Свириденко у Telegram. — Рішення дозволить негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців Тернополя. Очікуємо від місцевої влади оперативних дій, — написала Юлія Свириденко.

Відповідний договір на виконання робіт уклали з ТОВ «Альтернатива буд», йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

Підприємство зареєстроване з 2018 року та займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, діяльністю у сфері архітектури, організацією будівельних робіт, знесенням, іншими спеціалізованими будівельними роботами тощо.

Як свідчать дані аналітичної платформи YouControl, статутний капітал підприємства – 5,3 млн гривень. Його директор – Сергій Шуневич.

Підприємство зареєстроване у Рівненські області та вже укладало договори з департаментом інфраструктури та благоустрою рівненської міськради та Городоцькою сільською радою. Це різні земляні роботи, благоустрій територій, влаштування пожежної водойми, ліквідації підтоплень тощо.

Як свідчать дані платформи використання публічних коштів spending.gov.ua, підприємство ще не отримало кошти за демонтаж будинку, станом на 15 грудня. Оплату мають здійснити на підставі акту виконаних робіт після закінчення демонтажу.

Угоду уклали без проведення аукціону. Це зробили на підставі Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і дії передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період або правового скасування, режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178, йдеться у Підставі для здійснення закупівлі.

«У зв’язку з військовою агресією 19.11.2025 року під час атаки російської федерації проти України, було зруйновано прямим попаданням ракети багатоквартирний житловий будинок за адресою: місто Тернопіль, вул. Василя Стуса, 8. Враховуючи те, що конструктивні елементи багатоквартирного житлового будинку несуть загрозу життю та здоров’ю людей, існує нагальна потреба у проведенні демонтажу», – йдеться у Підставі для здійснення закупівлі.

Виконавець також повинен вживати усі можливі заходи зі збереження уцілілих речей (побутової техніки, меблів, особистих речей, документів та інше) мешканців, що проживали в багатоквартирному житловому будинку на момент його пошкодження та сприяти безпечному складуванню цих речей біля майданчика де надаються послуги з демонтажу.

Також виконавець має організувати роботи щодо збирання, попереднього сортування та відокремлення небезпечних відходів (у разі можливості), транспортування та тимчасового зберігання відходів, що утворилися внаслідок надання виконання робіт з демонтажу, відповідно до Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073.

Виконати роботи мають до 28 грудня, йдеться у договорі.

Продовжують нести квіти та іграшки

Тим часом тернополяни продовжують вшановувати пам’ять про загиблих мешканців будинку. Біля зупинки громадського транспорту облаштували місце вшанування. Туди приносять іграшки, квіти та лампадки.

Серед них можна побачити фото загиблих та особисті речі мешканців, які дістали з-під завалів.

Нагадаємо, раніше у міській раді повідомляли, що біля місць трагедії 19 листопада встановлять хрести.