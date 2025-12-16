Шість водіїв затримано за керування в стані сп’яніння на Тернопільщині

У вихідні дні патрульна поліція Тернопільської області виявила шістьох водіїв, які керували транспортними засобами, зокрема електросамокатами, у стані сп’яніння. Порушники були відсторонені від керування, а на них були складені адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом в стані сп’яніння).

Правопорушення та санкції:

Інспектори зазначають, що санкція за керування в стані сп’яніння передбачає штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавлення права керування на один рік. Справа буде передана до суду, який ухвалить рішення по кожному порушнику.

Нагадування водіям:

Патрульна поліція нагадує, що керувати транспортними засобами забороняється у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.