У пошкодженому після російської атаки будинку на вулиці Василя Стуса, 10 замінюють вікна

У Тернополі продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки 19 листопада. У постраждалих будинках активно встановлюють нові вікна. Зокрема, нині тривають роботи у будинку на вулиці Василя Стуса, 10, де планують замінити понад 60 вікон.

Як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, у будинку на вулиці Василя Стуса, 10 було проведено необхідні заміри. Наразі вікна готові до встановлення, і протягом двох днів монтаж буде завершено.

«Ще попереднього тижня у цьому будинку були зроблені заміри. За цей час, поки бригади встановлювали вікна на вулиці 15 Квітня, завод-виробник виготовляв вікна для будинку на вулиці Василя Стуса, 10. Наразі всі вікна вже готові, і протягом двох днів понад 60 вікон будуть встановлені», – зауважив Сергій Надал.

Одразу після ракетного удару Тернопільська міська рада розпочала надання допомоги мешканцям постраждалих будинків. Першочергово було проведено заміри пошкоджених вікон у будинках на вулицях Василя Стуса та 15 Квітня. Уже наступного дня розпочалося встановлення перших вікон у будинках, що зазнали ушкоджень. Роботи виконуються щоденно без перерв.

Кожне вікно виготовляється та монтується індивідуально для конкретної квартири, адже характер пошкоджень у кожному випадку різний. Загалом у всіх постраждалих будинках планується замінити близько 1200 вікон. Станом на 15 грудня вже встановлено 968 нових вікон.

Тернопільська міська рада продовжує координувати всі заходи з ліквідації наслідків ракетного удару та вживає необхідних заходів для відновлення житлових будинків.

Окрім цього, тривають роботи з вивезення будівельних конструкцій після демонтажу будинку на вулиці Василя Стуса, 8. Унаслідок демонтажу зруйнованих елементів і роботи важкої техніки було пошкоджено прилеглу територію, тому на цій ділянці розпочалися роботи з благоустрою, зокрема із заміни бруківки.