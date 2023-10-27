У нічній аварії на Тернопільщині перекинувся автомобіль з двома чоловіками

У нічній аварії на Тернопільщині перекинувся автомобіль з двома жителями Бериславського району, що Херсонщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 26 на 27 жовтня поблизу с. Гончарівка Монастириської територіальної громади. Орієнтовно опівночі на автодорозі Н-18 водій легкового автомобіля «Dacia Sandero» не впорався з керуванням, «злетів» у кювет, де й перевернувся.

Внаслідок аварії травмувались 49-річний водій автомобіля та його 43-річний пасажир, обоє жителі с. Львове Бериславського району Херсонської області. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Монастириську міську лікарню.

Варто зазначити, що пасажир опинився затисненим в понівеченому автомобілі. Чоловіка врятували монастириські рятувальники, які за допомогою спеціального інструмента вивільнили потерпілого та передали медикам.

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