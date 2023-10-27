28 жовтня о 10:00-11:00 біля міських рад багатьох міст відбудеться перший ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПІДТРИМКИ АРМІЇ.

Небайдужі люди об’єдналися заради спільної мети – нагадати центральній та місцевій владі, що в Україні йде кровопролитна війна і першим пріоритетом бюджетів всіх рівнів має бути ЗСУ.

Учасник ініціативної групи акції “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПІДТРИМКИ АРМІЇ” у Тернополі Тарас Шевчук розповідає, що акція проводиться для привернення суспільної уваги та можливостей, а особливо фінансових ресурсів місцевих бюджетів до наближення перемоги є надзвичайно актуальним.

Як показує практика, зараз збори для ЗСУ йдуть дуже туго. Тому давайте їх правильно організуємо! Щоб всі донатили в межах соціальної справедливості, а не лише військовослужбовці та їх найближче оточення. Волонтери теж не всесильні. Давайте візьмемо кошти з наших сплачених податків до місцевих бюджетів і організуємо механізм їх ефективного використання!

Це ганебна практика, коли військові просять організувати збори, бо їм чогось не вистачає, щоб нас захистити. Небайдужі складаються останнім, а в той же час мільйони витрачаються на некритичний благоустрій, – каже Тарас Шевчук.

За словами волонтера, інколи складається враження, що часто місцева влада в Тернополі зокрема і в Україні загалом, які витрачають менше 10% від бюджету на допомогу ЗСУ відмежовують себе від війни, як псевдо-бійці економічного фронту, які задонятять тисячу гривень і спокійно місяць живуть, роздумуючи про купівлю нового авто чи інших неспівставно вартісних речей.

Вважаємо, що нормальним є показник допомоги ЗСУ в межах 20% від загального доходу бюджету. Про кошти, які місцеві бюджети отримали від податків військових, взагалі мова не може йти, 100% цих коштів повинні бути повернуті військовим, які знаходяться в зоні бойових дій!

Дивним видається те, що інколи потрібно переконувати чиновників про потребу більшої допомоги для наближення перемоги. Поставте хоча б на хвилину себе на місце бійця над яким завис ворожий дрон з гранатою, а його підрозділ не має антидронової рушниці, щоб не допустити цього!

Учасники акції не за те, що зупинити всю соціальну сферу чи залишити людей без робочих місць. Вони за те, що перепрофілювати робочі місця з місць відпочинку, стадіонів та некритичних витрат, на сектор який буде наближати перемогу.

Взагалі, ми пропрацьовуємо варіанти відкриття власного виробництва дронів та антидронових рушниць: 3Д принтери вже працюють, зараз обмірковуємо з спеціалістами виробництво електронних плат та постачання камер, електродвигунів. Розуміємо, що війна затягується, розподіл сил в світі змінюється і Україні потрібно розвивати власне оборонне виробництво, щоб в майбутньому не залежати від постачальників, які в будь який монет можуть об’єднатися з росією. Якщо зараз ми не можемо організувати виробництво важкого озброєння, то дрони та анти дронові засоби, це те, що можна і потрібно організувати. Тим паче, що собі вартість дрона в рази дешевша, ніж його купувати з Китаю, – наголошує Тарас Шевчук.