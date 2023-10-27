На Тернопіллі шукають роботу 172 особи з інвалідністю
На Тернопіллі шукають роботу 172 особи з інвалідністю. Для них є 88 вакансій. Роботодавці, які працевлаштують осіб цієї категорії, – можуть отримати компенсації!
Особам з інвалідністю у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості сприяють у підборі підходящої роботи відповідно до їх професійних навичок і знань, рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальної програми реабілітації, побажань людини; організовують професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації; залучають до посильної тимчасової зайнятості, навчають техніці пошуку роботи та самопрезентації, сприяють у започаткуванні власної справи.
За оперативними даними (з 01.01. по 25.10.2023) послугами служби зайнятості Тернопілля скористались майже 800 осіб з інвалідністю (серед них 21 учасник бойових дій, 4 ВПО), з них 733 – мали статус безробітного; 167 – працевлаштовано, 51 – проходив професійне навчання; 6 осіб – брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; 6 – отримали ваучери на оплату навчання.
Зараз для 172-х безробітних згаданої категорії продовжується добір підходящих місць праці. Більшість з них мають досвід роботи за професіями продавець та оператор котельні.
Роботодавці області пропонують вакансії для 88 осіб з інвалідністю. Найбільше потрібні водії (23 вакансії) – із зарплатою до 20 тис. грн та слюсарі з ремонту колісних транс засобів – зарплата до 25 тис. грн на місяць.
До слова, роботодавці можуть отримати компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю I та II групи (постанова КМУ від 22 серпня 2023 р. № 893).
Граничний розмір компенсації:
100,5 тис. грн – якщо працевлаштована особа з інвалідністю І групи,
67 тис. грн – за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю ІІ групи.
Роботодавець може отримати 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної з/п, за працевлаштування безробітних осіб з інвалідністю, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного більше 1 місяця. Термін працевлаштування такого безробітного – понад 1 рік. Термін виплат – 6 місяців упродовж 1 року.
Також є ряд компенсацій роботодавцям за працевлаштування осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних:
– учасників бойових дій;
– громадян, яким до настання права на пенсію за віком залишилось менше 5 років;
– віком до 25 років;
– віком до 35 років на перше робоче місце;
– звільнених зі строкової військової служби – на перше робоче місце;
– які перебувають на обліку в центрі зайнятості більше 1 місяця і мають право на додаткові гарантії у працевлаштуванні;
– які перебувають на обліку в центрі зайнятості більше 6 місяців;
– на нові робочі місця;
– внутрішньо переміщених осіб.
Є компенсації роботодавцям за працевлаштування осіб з інвалідністю (не з числа безробітних): на нові робочі місця (у разі виплати зарплати не менше 3-х розмірів мін з/п впродовж 12 попередніх місяців (чинна з 01.01.2024); з категорії ВПО.
За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.