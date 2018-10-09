У Тернопільській обласній філармонії свій талант покажуть студенти з Африки
11 жовтня у Тернопільській обласні філармонії відбудеться концерт студентів ТДМУ ім. І. Горбачевського, які приїхали вчитися сюди з далекої африканської країни Гани. Квиток вартує всього 30 гривнів.
Філармонія запрошує на вечір джазу з камерним оркестром Тернопільської обласної філармонії. Захід відбудеться 11 жовтня 2018 р. о 18:30 для всіх, хто любить добру музику.
Солісти:
Катерина Петрушенко (скрипка)
Hellen Asimah (вокал) (ТДМУ)
Kobby Kuntu-Blankson (вокал) (ТДМУ)
Квитки у касі філармонії