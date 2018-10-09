У Тернопільській обласній філармонії свій талант покажуть студенти з Африки

11 жовтня у Тернопільській обласні філармонії відбудеться концерт студентів ТДМУ ім. І. Горбачевського, які приїхали вчитися сюди з далекої африканської країни Гани. Квиток вартує всього 30 гривнів.

Філармонія запрошує на вечір джазу з камерним оркестром Тернопільської обласної філармонії. Захід відбудеться 11 жовтня 2018 р. о 18:30 для всіх, хто любить добру музику.

Солісти:

Катерина Петрушенко (скрипка)

Hellen Asimah (вокал) (ТДМУ)

Kobby Kuntu-Blankson (вокал) (ТДМУ)

Квитки у касі філармонії