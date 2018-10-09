Історичні постаті Тернопільщини: Ігор Николишин жив – як танцював

Николишин Ігор Олексійович народився 25 липня 1962 року у місті Рогатин Івано-Франківської області. Закінчив місцеву школу.

У 1977-1980 роках навчався у Теребовлянському культосвітньому училищі (тепер – Теребовлянське вище училище культури), де любов до народного танцю йому прищепили Галина Александрович, Галина Гордій, Олександра та Анатолій Поліщуки.

У 1980-1984 роках навчався у Київському інституті культури ім. О.Корнійчука (хореографічний факультет). Його викладачами була плеяда талановитих особистостей: заслужений діяч мистецтв України, автор підручників та посібників з українського народно-сценічного танцю Кім Юхимович Василенко, артист балету, видатний балетмейстер, автор понад п’ятидесяти балетних вистав, заслужений діяч мистецтв України Микола Іванович Трегубов; артист Заслуженого академічного народного хору імені Г. Верьовки, заслужений артист України Олександр Петрович Колосок; випускниця Одеської хореографічної школи Тетяна Євгенівна Лазарчук (куратор групи) та ін. На одному курсі з Ігорем Олексійовичем навчалися Віктор Степанович Конкульовський, відомий хореограф-постановник Тернопільщини, Сергій Васильович Швидкий, знаний далеко за межами України балетмейстер сучасного танцю та режисер-постановник.

Із 1986 року Ігор Олексійович викладав хореографічні дисципліни у Теребовлянському вищому училищі культури, де заснував народний ансамбль танцю «Любисток» та упродовж тридцяти одного року був його незмінним керівником.

За високопрофесійну творчу діяльність у 1999 року отримав почесне звання «Заслужений працівник культури України».

Після створення у 2002 року Національної хореографічної спілки України Ігор Николишин, як провідний фахівець народно-сценічного танцю Тернопільщини, став головою Тернопільського обласного осередку.

У 2009 році очолив ансамбль танцю «Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії. За високі професійні досягнення під керівництвом Ігоря Николишина та з нагоди п’ятидесятиріччя ансамбль танцю «Надзбручанка» у 2011 році отримав статус «академічного». Того ж року на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського ансамбль танцю «Надзбручанка» здобув першу премію.

2013 року Ігор Олексійович залишив «Надзбручанку», але продовжив творчу співпрацю. Його постановки посіли вагоме місце в репертуарі колективу (просякнуте гумором хореографічне дійство «Вечори на хуторі біля Диканьки», віртуозна композиція «Козацькі забави», створений на основі фольклору Борщівського краю танець «Дзюмбалики» та ін.).

Працюючи у «Надзбручанці» І. Николишин не припиняв керувати ансамблем народного танцю «Любисток». Під його керівництвом «Любисток був частим учасником всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів, бажаним гостем на європейських сценічних майданчиках.

В останні роки Ігор Олексійович очолював циклову комісію народної хореографії Теребовлянського вищого училища культури.

У вересні 2017 року Николишин заснував дитячу студію танцю при Теребовлянській мистецькі школі. Справу продовжили його колишні студенти.

«Ігор Николишин жив – як танцював: з ентузіазмом, високо піднятою головою, посмішкою, щиро, натхненно, не стримуючи польоту фантазії. Щорепетиції, щозаняття, щоконцерту віддавав студентам і танцю всього себе», – згадують колеги та студенти.

22. жовтня 2017 року Ігор Олексійович Николишин передчасно пішов з життя, та назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його любив та знав; у поставлених ним танцях, що увійшли до скарбниці народно-сценічного хореографічного мистецтва України.

Даниною пам’яті видатному Вчителю стала участь «Любистка» у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського у Києві., де студенти виконали дві танцювальні композиції,:«Калинові Медобори» та «Козацькі забави», поставлені Ігорем Олексійовичем, втілюючи у високому мистецтві всі його настанови. Також у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського брав участь Академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» Тернопільської філармонії. Колективи «Любисток» і «Надзбучанка» були відібрані на гала-концерт, який проходив на сцені Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка 22 листопада 2017 року. З танцем «Дзюмбалики» Академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» став лауреатом першої премії. Ансамбль народного танцю «Любисток» став лауреатом і отримав диплом за третє місце.

Вихованці І. Николишина сьогодні гідно продовжують його хореографічну справу у багатьох професійних колективах в Україні та за її межами.

Підготувала Ліна Горбунова (з матеріалу А.Підлипського). Тернопільський обласний методичний центр народної творчості