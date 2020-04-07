У Тернопільській області лише шість з 11 призначених закладів для обсервації на період карантину мають відповідні умови

На Тернопільщині Держпродспоживслужба перевіряє заклади, які можуть бути задіяні під обсервацію. Кількість хворих зростає, відтак збільшується кількість контактних осіб.

Для недопущення поширення захворюваності на коронавірус здійснюється ряд профілактичних заходів. Майже в усіх районах області виділені приміщення медичних установ, санаторіїв чи готелів, які в майбутньому можуть бути задіяні під обсервацію.

Відповідно до переліку запропонованих органами місцевого самоврядування закладів, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснили обстеження 11 об’єктів. З врахуванням вимог «Тимчасових рекомендацій щодо облаштування спеціалізованих закладів, призначених для обсервації на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19» для розміщення людей в обсервацію наявні умови для дотримання вимог санітарного законодавства та у сфері безпечності харчових продуктів лише у 6 закладах (а саме, у м. Тернопіль, в Бучацькому, Гусятинському, Зборівському, Теребовлянському, Чортківському районах).

ДОВІДКА. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від №6 від 02.04.2020р. затверджені «Тимчасові рекомендації щодо облаштування спеціалізованих закладів, призначених для обсервації на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19». Згідно яких, обсервація проводиться у визначених спеціально облаштованих закладах, призначених для ізоляції та медико-санітарного спостереження за особами, які підлягають госпіталізації до обсерваторів, яким не встановлено діагноз корона вірусна хвороба (COVID-19), на строк 14 календарних днів». На фото об’єкт в Гусятинському районі.